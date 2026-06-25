В посольстве РФ рассказали, есть ли пострадавшие россияне при землетрясении в Венесуэле

Посольство РФ: информация о пострадавших россиянах в Венесуэле уточняется Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В российском посольстве рассказали о возможных пострадавших и жертвах среди россиян в землетрясении в Венесуэле. Предварительно, стихийное явление не привело к пострадавшим среди сотрудников диппредставительства и их семей. Разрушений в российской дипмиссии нет.

«В результате землетрясения пострадавших среди сотрудников диппредставительства и членов их семей нет», — говорится в сообщении от российской дипмиссии, которое оказалось в распоряжении KP.RU.

Посольство России в Венесуэле поддерживает контакт с властями и гражданами РФ. Информация о пострадавших уточняется. Отмечается, что Россия обязательно отправит гуманитарный груз Венесуэле после разрушительного землетрясения. В результате катастрофы пострадало более 900 человек.