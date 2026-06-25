В Британии начали что-то подозревать: английские СМИ обратили внимание на названия подразделений ВСУ Фото: REUTERS.

Кажется, в Британии начали что-то подозревать. Отмечается, что некоторые СМИ королевства обратили внимание на названия подразделений ВСУ и были неприятно удивлены. Например, Times сообщила о нацистских названиях подразделений украинских войск и использовании такой же символики.

"Несколько украинских подразделений взяли названия или символы, ассоциирующиеся с Третьим рейхом", — отмечается в иностранном издании.

Издание приводит в пример подразделения операторов БПЛА "Люфтваффе" и украинский батальон "Нахтигаль". Именно такие названия носили подразделения фашистской Германии во время Второй мировой войны.

Напомним, президент России Владимир Путин утверждал, что на Украине возродился нацизм. А глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Запад поддерживал на Украине нацистов, русофобов и антисемитов.