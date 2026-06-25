Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» пройдет в Москве 9-10 июля, фото: Росконгресс

9-10 июля в Москве пройдёт II форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Организаторами выступают Правительство Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Партнёрами форума стали Минобрнауки России и Федеральный научно-клинический центр хирургии имени Б.В. Петровского.

Форум включает шесть тематических блоков: «Охрана здоровья и инновации», «Механизмы старения», «Искусство и медицина», «Регионы России», «Продвижение» и «Питание».

Основные темы блоков: биотехнологии, искусственный интеллект, генетические исследования, культура и искусство, популяризация здорового образа жизни, питание и биологически активные добавки.

Сессиями будут руководить Татьяна Голикова, Валерий Фальков, Михаил Мурашко, Ольга Любимова, Максут Шадаев, Артём Здунов, Вероника Скворцова, Анна Попова, Светлана Орлова, Мария Воронцова, Владимир Машков и другие.

Также на форуме также выступит директор Института биологии старения Алексей Москалёв и профессор Болонского университета Клаудио Франчески. Участники смогут посетить спектакль «Единомышленники».

Ознакомиться с деловой программой Форума можно на официальном сайте мероприятия. До 3 июля 2026 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».