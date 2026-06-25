Глава Крыма рассказал, как обстоят дела с продовольствием в регионе Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму обеспечена продовольственная безопасность и есть необходимые лекарства. О ситуации на полуострове рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии», — резюмировал чиновник.

До этого KP.RU рассказал, что враг хочет дестабилизировать ситуацию в Крыму. Многие жители региона получают сообщения от анонимных источников с призывами уезжать с полуострова немедленно. Власти Крыма подчеркивают, что Украина хочет добиться панических настроений у народа, именно поэтому спровоцировала такую информационную атаку. Жителям региона важно доверять только официальным источникам и не придавать значения слухам, а также якобы «приближенным» к властям источникам, которые разгоняют панику.