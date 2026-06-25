Грибной сезон в России может стать рекордным: прогноз эксперта

Сейчас в лесах уже наблюдается активное появление первых летних видов грибов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Грибной сезон в Центральной России в этом году может оказаться особенно урожайным благодаря мягкой зиме и влажной почве. Кандидат сельскохозяйственных наук, миколог Святослав Некляев рассказал, как формируются «волны» роста грибов и когда ждать пик сбора. Об этом пишет mk.ru.

«Начало каждой волны определяет период смены холодной и теплой погоды с обязательными осадками. Мицелий начинает образовывать плодовые тела после перенесенного стресса во время снижения температуры. Как только температура начинает расти, мицелий активизируется и запускает механизм плодоношения», – пояснил Некляев.

По словам эксперта, в центральных регионах России грибной сезон традиционно проходит в несколько этапов: от раннелетней волны в июне до позднеосенней, которая может длиться до первых заморозков.

Сейчас в лесах уже наблюдается активное появление первых летних видов. В Подмосковье грибники чаще всего находят лисички, также начинают появляться подберезовики, маслята и первые подосиновики. Специалисты отметили, что при благоприятной погоде основная волна урожая может прийтись на вторую половину лета.

Ранее KP.RU писал, что лисички ценятся не только за вкус, но и за полезные свойства. Эксперты рассказывали, как эти грибы используют в медицине и кому они могут принести наибольшую пользу.