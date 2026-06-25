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НовостиВ мире25 июня 2026 14:26

МИД РФ заявил, что Москва требует возвращения своей дипсобственности в США

В МИД РФ выступили с требованием к Вашингтону
Людмила МИТРОХИНА
МИД РФ заявил, что Москва требует возвращения своей дипсобственности в США

МИД РФ заявил, что Москва требует возвращения своей дипсобственности в США

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва хочет вернуть свою дипсобственность в США. С таким требованием российское дипломатическое ведомство обратилось к Вашингтону. Причем в МИДе отметили, что такая тема поднимается не в первый раз.

«МИД России продолжает прилагать усилия по возвращению шести объектов российской государственной собственности», — резюмировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с прессой на брифинге.

Она отметила, что речь идет о государственной собственности, захваченной американскими властями с 2016 по 2018 год. Инцидент произошел несмотря на дипломатический статус объектов недвижимости.

Напомним, Россия также ждет продолжение переговорного процесса по Украине. Представители американской делегации могут приехать в Москву, чтобы обсудить все вопросы по конфликту. Однако позиция РФ остается прежней, важно разрешить первопричины конфликта.