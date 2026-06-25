Стало известно, сколько будет стоить новый кроссовер бренда UMO

UMO 8, вторая модель бренда UMO, будет стоить от 5 млн рублей. Фото: UMO

UMO 8, вторая модель бренда UMO, будет стоить от 5 млн рублей. Это полноприводный гибридный кроссовер класса D-SUV. Стоимость нового кроссовера опубликована на официальном сайте бренда. Об этом представители компании Яндекс сообщили журналистам KP.RU.

UMO 8 анонсирован в июне. Имеет силовую установку 340 л.с. (ДВС + два электромотора), подходит для городских и дальних поездок без зарядной инфраструктуры. Транспортный налог будет рассчитываться по мощности двух электромоторов (122 л.с.).

Модель адаптирована для российских условий, включая зимний пакет, антикоррозийная защита. Оснащена сервисами Яндекса, ИИ-ассистентом Алиса и Яндекс Картами с онлайн-светофорами, картой зарядных станций, навигацией на HUD. EVM выпускает автомобили UMO на заводе «Москвич».

Ранее KP.RU рассказал, что на заводе «Москвич» стартовало серийное производство кроссоверов UMO 5. Отмечается, что они предназначены для использования в такси.