Диабет чаще грозит людям с этой группой крови: вывод ученых

Названа группа крови, которая чаще связана с развитием диабета. Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что одна из групп крови может быть связана с повышенным риском развития диабета второго типа. Результаты масштабного исследования, опубликованного в журнале BMC Medicine, показали, что по системе AB0 наиболее уязвимыми оказались люди с группой крови B. Об этом пишет «Царьград».

Исследование выявило, что у носителей группы крови B риск развития диабета второго типа примерно на 28% выше, чем у людей с другими группами крови. Это единственная связь между группой крови и заболеванием, которая получила убедительное научное подтверждение.

Ученые проанализировали 51 систематический обзор, охватывающий 270 предполагаемых взаимосвязей между группами крови и различными заболеваниями. После тщательной проверки на достоверность и статистическую значимость только одна закономерность выдержала строгий научный отбор.

При этом специалисты подчеркивают, что группа крови оказывает гораздо меньшее влияние на здоровье, чем образ жизни. Так, недостаток физической активности или неправильное питание повышают риск заболевания значительно сильнее.

Ранее эндокринолог Мария Левченко рассказала, что помочь контролировать уровень сахара в крови могут некоторые продукты. Она рекомендовала обратить внимание на бобовые.