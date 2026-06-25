В отношении комика Долгополова возбуждено уголовное дело

Комик Александр Долгополов Фото: СОЦСЕТИ.

Возбуждено уголовное дело против комика Александра Долгополова за оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Прокуратура сообщила, что поводом стало выступление Долгополова за границей 20 декабря 2024 года. В ходе концерта юморист унизил честь и достоинство ветеранов, принизив их подвиг. Доказательства размещены в Сети. Отмечается, что стендаперу грозит до пяти лет тюрьмы.

Причем, юмористом правоохранительные органы заинтересовались еще в мае 2024 года. Материалы проверки Долгополова направлены в органы для решения о возбуждении уголовного дела по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее KP.RU рассказал о похожем случае, который произошел с комиком из Ейска. Неудачная шутка привела его на скамью подсудимых.