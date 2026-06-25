Стоматолог назвала главный плюс пересадки собственного зуба

Главным преимуществом пересадки является быстрое заживление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пересадка собственного зуба может стать эффективной альтернативой имплантации. Врач-стоматолог, травматолог, кандидат медицинских наук Ольга Тишкина рассказала, что современная аутотрансплантация позволяет успешно приживлять зубы в 92-97% случаев. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Аутотрансплантация — это пересадка собственного зуба пациента из одной части челюсти в другую, например, перемещение зуба мудрости на место разрушенного жевательного зуба, который пришлось удалить. Этой методике много лет, но в наши дни она получила второе дыхание», – пояснила Тишкина.

По словам специалиста, метод применяют, когда зуб невозможно сохранить из-за сильного разрушения, травмы или осложнений после лечения. Особенно важна такая процедура для детей и подростков, которым до завершения роста челюсти нельзя устанавливать импланты.

Эксперт отметила, что главным преимуществом пересадки является быстрое заживление. Обычно зуб приживается за 2-4 недели и сохраняет естественные функции. Однако операция подходит не всем. Для нее необходим здоровый донорский зуб, достаточный объем костной ткани и хорошее состояние десен.

Ранее стоматолог рассказал, как эффективно ухаживать за зубами. Он посоветовал включить жвачку без сахара в уход за зубами.