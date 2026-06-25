Guardian: в Британии выставили на продажу долю в доме, где жили Скрипали Фото: REUTERS.

Власти английского Солсбери приняли решение продать 30% дома, в котором ранее проживали Сергей и Юлия Скрипали. Эта доля выставлена на рынок за 114 тысяч фунтов стерлингов (11,2 миллиона рублей. — Прим.ред.). Как сообщает газета Guardian, именно это здание на улице Кристи Миллер-роуд стало местом резонансного инцидента в 2018 году.

Объявление о продаже появилось на официальном сайте агентства недвижимости Carter and May. В тексте публикации не содержится никаких упоминаний о предыдущих владельцах или скандальной истории этого жилья. Риелторы представляют объект как идеальное место для семьи, указывая на большой земельный участок и близость к школам, магазинам и транспортным узлам.

Муниципалитет выкупил эту недвижимость сразу после происшествия с нервно-паралитическим веществом. С тех пор здание пустовало, и теперь местные власти решили избавиться от своей доли в нем.

Напомним, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены более восьми лет назад. Их текущее местонахождение и состояние здоровья до сих пор остаются неизвестными для российской стороны. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британские власти скрывают эти сведения от Москвы.