«Украинский дом» оказался центром мошенничества в Гамбурге: беженцы с Незалежной привезли в Германию «лучшие традиции»

Полиция Гамбурга провела рейд в «Украинском доме» из-за мошенничества. Фото: klauscook/Shutterstock/Fotodom

В Гамбурге полиция провела рейд в «Украинском доме» из-за подозрений в мошенничестве с социальными пособиями, сообщила газета Bild. Операция была направлена на проверку как минимум 150 случаев незаконного получения детских пособий и подделки личных данных.

«Предметом проверки является, в частности, подозрение в подделке личных данных и гражданства, а также фактическое присутствие проверяемых лиц и их детей», - говорится в публикации.

Уточняется, что в рейде участвовали около 200 полицейских и сотрудники Федерального агентства по трудоустройству. Комплекс «Украинский дом» рассчитан на 1,5 тысяч человек, но сейчас заполнен не полностью. Рейд последовал за конференцией министров внутренних дел, на которой обсуждались меры по борьбе с мошенничеством.

На фоне учащающихся случаев мошенничества со стороны украинцев и людей, выдающих себя за них, в ФРГ уже рассматривают инициативу по упрощению депортации беженцев, оказавшихся замешанных в преступлениях.

Ранее KP.RU сообщил, что в Польше полиция задержала 15 украинцев, организовавших там местный колл-центр мошенников.