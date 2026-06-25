В России предложили запретить отмену единогласно принятых вердиктов присяжных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник выступил с инициативой, которая может кардинально изменить судебную систему. Он предложил законодательно закрепить норму, согласно которой оправдательный приговор, вынесенный присяжными единогласно, нельзя будет обжаловать или отменить.

«Я полагаю, законодатель должен принять норму, что, если оправдательный вердикт выносится присяжными единогласно, он не подлежит отмене», — указал Резник на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По статистике, доля оправдательных решений присяжных варьируется от 10 до 20 процентов от общего числа дел.

Также с законодательными инициативами выступил и Следственный комитет России. На том же форуме советник главы ведомства Александр Федоров затронул тему современных технологий. Он заявил о необходимости внести изменения в Уголовный кодекс страны.

Представитель СК предложил добавить в перечень отягчающих обстоятельств пункт об использовании искусственного интеллекта. По его словам, это касается случаев совершения умышленных преступлений, где задействованы такие технологии.