В больницу Полтавской области завозят умирать неугодных командованию боевиков Фото: REUTERS.

Неугодные командованию ВСУ украинские боевики умирают в одной из больниц Полтавской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства уточнил, что после согласия командира ремонтного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Помазана дать признательные показания о коррупции против бывшего комбрига Шныра его экстренно госпитализировали.

"А. Помазан был "экстренно госпитализирован" из Волчанского района не в ближайшие медучреждения Харькова", - сказал он.

Источник отметил, что боевика ВСУ отвезли в больницу города Карловка Полтавской области, где тот скоропостижно скончался от инфаркта и был похоронен в закрытом гробу.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня госбюро расследований Украины начало досудебное разбирательство по сообщениям о насилии и возможном превышении полномочий в штурмовом полке ВСУ «Скала». Проверка начата после публикаций в местных изданиях, где говорилось о гибели украинских боевиков в казармах.