Осеннего похолодания в Москве в июне не ожидается: прогноз синоптика

Прохладная погода сохранится в Московском регионе до конца выходных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Москвичам рассказали о погодных изменениях в ближайшие дни и перспективах возвращения более теплой погоды. Синоптик Александр Ильин рассказал, что говорить об осеннем похолодании в конце июня не приходится, а температурный фон в регионе останется в пределах климатической нормы. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Я бы не стал называть это осенним похолоданием. У нас и летом часто в июне температура опускается, это все в пределах климатической нормы», – отметил Ильин.

По словам синоптика, прохладная погода сохранится в Московском регионе до конца выходных. В этот период ожидаются дожди, а дневные температуры будут держаться на уровне около +17…+23 градусов в Подмосковье и +20…+22 в столице.

Уже с понедельника ситуация начнет меняться. Температура немного поднимется и превысит норму, в Москве ожидается до +21…+25 градусов, в области – до +20…+25. По словам специалиста, речь идет о мягком потеплении без резких скачков.

Прежде сообщалось, что над столицей сохранится влияние сухого антициклона. Северные потоки в атмосфере продолжат ограничивать дневной прогрев.