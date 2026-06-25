Врач назвал основные причины холодных рук и ног

Врач объяснил, о каких болезнях говорят холодные руки. Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Постоянное ощущение холодных рук и ног может быть не просто особенностью организма, а сигналом о возможных проблемах со здоровьем. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, при каких состояниях стоит обратить внимание на этот симптом. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Феномен холодных кистей рук или холодных стоп в обычных, нормальных и вполне теплых условиях может быть обусловлен дисфункцией терморегуляторных механизмов, а не абстрактным объяснением о плохом кровоснабжении тканей и конечностей. То есть организм человека начинает сберегать тепло для определенных органов», – пояснил врач.

По словам специалиста, в ряде случаев холодные конечности связаны с особенностями работы нервной системы и реакцией сосудов. Такое чаще встречается у людей с низкой массой тела, при стрессе, недосыпе, низкой активности, а также при курении и избытке кофеина.

Однако иногда этот симптом может указывать и на заболевания. В их числе – синдром Рейно, анемия, гипотиреоз, диабетические нарушения, а также проблемы с сосудами и сердечно-сосудистой системой.

Ранее KP.RU писал о симптомах анемии у женщин и мужчин, которая считается одной из самых распространенных проблем со здоровьем, особенно у женщин репродуктивного возраста.