Киевский режим расстрелял автомобиль с иностранными журналистами: подробности Фото: REUTERS.

В 2025 году военнослужащий ВСУ полка «Скала» расстрелял автомобиль Sky News в зоне СВО. Об этом сообщил журналист телеканала Азад Сафаров. Он отметил, что инцидент произошел в 2025 году в районе Дорополья в ДНР.

Съемочная группа прибыла на место на двух машинах. Одну оставили на командно-наблюдательном пункте полка «Скала», где женщина-водитель и пресс-офицер должны были оставаться в укрытии.

Сафаров сообщил, что женщину-водителя не пригласили в командно-наблюдательный пункт, а оставили сидеть в машине. А боевик ВСУ подошел и расстрелял автомобиль со стороны водителя. На машине насчитали 12 пулевых отверстий. Автомобиль был бронированным, поэтому никто не пострадал.

Журналист сообщает, что другой военный собрал гильзы и велел женщине-водителю уезжать. Командир штурмового полка «Скала», подполковник, обещал разобраться, но через год журналисты не получили ответа. Иностранный журналист рассказал, что так долго молчал, потому что думал — это единичный случай. Но оказалось не так. Ответа от ВСУ корреспондент так и не получил.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ неоднократно обстреливали автомобили сотрудников МАГАТЭ в Запорожской области. Но даже после этого работники ведомства не видят, «с какой именно стороны наносится удар».