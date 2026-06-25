Врач объяснил, что будет, если терпеть зубную боль и пить обезболивающие

Если игнорировать симптомы, инфекция может распространиться дальше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Иногда зубная боль кажется терпимой. Люди откладывают визит к врачу, надеясь, что все пройдет само. Однако за этим часто скрывается уже запущенный воспалительный процесс, который без лечения только усиливается, рассказал стоматолог-ортопед, хирург Артем Корякин. Об этом пишет Lenta.ru.

«Пациенты часто думают, что можно подождать, если стало лучше после приема таблетки. Но обезболивающее не лечит зуб, оно лишь на несколько часов снимает симптомы, а воспаление в это время продолжает развиваться», – отметил эксперт.

Врач пояснил, что боль обычно появляется тогда, когда проблема уже вышла за рамки простого кариеса. Это может быть воспаление нерва или тканей вокруг корня зуба, и в таких случаях промедление опасно.

Если игнорировать симптомы и постоянно снимать боль таблетками, инфекция может распространиться дальше. Тогда развиваются осложнения – киста, флюс, абсцесс, появляется отек и сильная боль, а в тяжелых случаях воспаление может затронуть мягкие ткани лица и потребовать срочного лечения в стационаре.

Ранее стоматолог Ольга Тишкина рассказала, что пересадка собственного зуба может быстро восстановить зубной ряд и нередко становится альтернативой имплантации.