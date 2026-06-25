Голливудский актёр Микки Рурк остался без зубов: что случилось со звездой Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитого голливудского актера Микки Рурка застали врасплох во время прогулки по Лос-Анджелесу: на свежих снимках у артиста отсутствовали зубы. Об этом пишет Daily Mail, опубликовав фотографии 73-летнего мужчины на улице.

На кадрах, снятых во время променада с собакой, Рурк предстал в довольно небрежном виде. Он был одет в выцветшие джинсы и серую толстовку с пятнами, при этом капюшон был натянут на голову, а глаза скрывали солнцезащитные очки-авиаторы.

В какой-то момент артист приоткрыл рот, и камера запечатлела отсутствие зубов, а также грязный подбородок. Этот инцидент произошел на фоне недавних финансовых проблем актера, о которых также писала пресса.

Напомним, что Микки Рурка выселили из арендованного жилья в Лос-Анджелесе из-за образовавшихся долгов. Тогда стало известно, что речь шла о бунгало в испанском стиле, расположенном на Дрексель-авеню.

По решению Верховного суда Лос-Анджелеса дом перешел под полный контроль собственника. Журналисты напомнили, что еще в декабре прошлого года актеру вручили уведомление с требованием погасить задолженность по аренде в размере 60 тысяч долларов или немедленно освободить помещение.