Суд в Москве рассмотрит дело экс-министра обороны Британии Уоллеса

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luka Dakskobler

В Москве стартует судебный процесс над бывшим главой британского оборонного ведомства Беном Уоллесом. Ему заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму, сделанных в глобальной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

В судебную инстанцию поступили все необходимые материалы для рассмотрения дела. Экс-министра обвиняют по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России, которая касается пропаганды террористической деятельности в интернете. Представитель суда сообщила, что на предварительных заседаниях будет решён вопрос о порядке заочного разбирательства, а также назначена дата первого слушания по существу.

Однако в суде пока не раскрыли точную дату, когда состоятся эти предварительные слушания. Известно, что российские правоохранители уже давно ведут розыск британского политика. На сайте Министерства внутренних дел России соответствующая розыскная карточка появилась ещё накануне его дня рождения, который Уоллес отмечает 15 мая. Бен Уоллес занимал кресло министра обороны Соединённого Королевства с июля 2019 года по август 2023-го.