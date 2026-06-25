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НовостиЗвезды25 июня 2026 17:27

Актриса Волкова общается с племянником от арестованного в США брата

Екатерина Волкова рассказала, что поддерживает связь с сыном и дочкой арестованного в США брата, обвиняемого в двойном убийстве
Мария МАМАЕВА
Актриса Волкова общается с племянником от арестованного в США брата

Актриса Волкова общается с племянником от арестованного в США брата

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская актриса Екатерина Волкова рассказала, что общается с племянниками от арестованного в США брата, который подозревается в убийстве двух человек. Об этом сообщает издание StarHit.

«Мы созваниваемся по видеосвязи с ними. Они не приезжают»», - приводит слова Волковой издание.

Долгое время актриса никак не комментировала связанную с братом Леонидом ситуацию. Однако сообщала, что поддерживает связь с племянниками - сыном брата Александром и дочерью Валерией. Других подробностей актриса не сообщила.

Первые сообщения о задержании брата Волковой появились в апреле 2023 года. Мужчина обвиняется в совершении двойного убийства соотечественников - Павла Векшина и Кирилла Щукина. Леониду может грозить тюремное заключение.