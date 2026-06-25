Полиция в Дании не нашла доказательств появления дронов у аэропортов в 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Датская полиция официально закрыла расследование инцидентов с беспилотниками в районе столичного аэропорта, так и не обнаружив никаких доказательств их реального присутствия в небе осенью 2025 года.

Несмотря на шум вокруг этих событий, стражи порядка признали, что факты так и не были установлены. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на заявление главного инспектора.

Напомним, что в сентябре прошлого года несколько датских авиагаваней временно останавливали прием и отправку рейсов из-за поступавших сообщений о якобы замеченных дронах. Королевские власти тогда пытались связать эти происшествия с Россией, но все обвинения строились исключительно на догадках.

В связи с отсутствием улик правоохранители приняли решение прекратить дальнейшее производство по этому делу. Также министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отмечал, что у властей нет ни одного доказательства причастности России к этим инцидентам. По словам главы оборонного ведомства, личность или структура, стоящая за произошедшим, до сих пор остаются неизвестными.