Дерматолог рассказала, как выбрать защитный крем для ребенка

Дерматолог Черныш: детям подойдет крем с SPF 50 и минеральными фильтрами Фото: Shutterstock.

Оптимальным выбором для детей является солнцезащитный крем с SPF 50, широким спектром защиты и минеральными фильтрами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Екатерина Черныш.

«Для детей оптимален SPF 50 с защитой от UVA и UVB-лучей, но даже самый качественный крем не заменяет панаму, одежду и пребывание в тени», — сказала специалист.

По ее словам, для детей до 3 лет предпочтительны средства с минеральными фильтрами — оксидом цинка или диоксидом титана.

RT сообщил, что после длительного нахождения под солнцем нельзя резко заходить в воду. Такой перепад может вызвать сосудистый спазм и нарушение сердечного ритма. Входить в воду лучше постепенно, стоит ограничивать время купания и выходить на берег при ознобе, дрожи, онемении конечностей или выраженном чувстве холода. Долгое пребывание в прохладной воде особенно опасно для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.