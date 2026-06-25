Кинолог перечислила симптомы теплового удара у животных

Кинолог Солтан: тепловой удар для собак может привести к гибели животного Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У животных мало потовых желез, и основное охлаждение происходит через дыхание, поэтому перегрев может возникнуть быстрее, чем кажется, и без своевременной помощи возможен летальный исход. Об этом «Газете.Ru» рассказала кинолог Юлия Солтан.

«Самые частые сигналы — учащенное дыхание с открытой пастью, сильное слюнотечение и вялость», — сказала она.

По ее словам, более тревожными симптомами являются шаткая походка, рвота, диарея, покраснение или, наоборот, бледность слизистых. В тяжелых случаях появляются судороги и даже потеря сознания, добавила специалист.

Кинолог отметила, что, если заметны признаки перегрева, нужно переместить животное в прохладное место с хорошей вентиляцией. И начать постепенное охлаждение, смачивая прохладной водой лапы, подмышки и живот.

RT рекомендовал в жаркую погоду заранее подготовить для собаки место в тени. При этом должен быть постоянный доступ к свежей воде. Нельзя оставлять собаку одну в машине даже на несколько минут и приоткрытые окна не спасут ситуацию.