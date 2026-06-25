Косметолог дала советы по уходу за кожей в большом городе

Косметолог Камышникова посоветовала избегать излишнего очищения кожи Фото: Shutterstock.

Жителям мегаполисов не стоит «до скрипа» очищать кожу лица, пытаясь смыть загрязнения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог Александра Камышникова.

«Такой подход только повреждает защитный барьер кожи. Летом стоит отдавать предпочтение легким текстурам — тоникам, сывороткам, гелям и флюидам», — сказала она.

По ее словам, при вечернем уходе за кожей лица стоит сначала использовать гидрофильное масло или бальзам, чтобы растворить жирорастворимые частицы смога и SPF, а после применить мягкий гель или пенку.

Телеканал «Царьград» предупредил, что любители излишне умывать лицо могут серьезно навредить коже и спровоцировать ее преждевременное увядание.

Ранее 360.ru отметил, что уход в домашних условиях за кожей лица должен включать в себя несколько этапов: очищение, тонизация и увлажнение по типу кожи.