Стало известно, как жара влияет на работу автомобиля

Автоэксперт Ерицян: в жару нагрузка на шины увеличивается Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

При движении в жару владелец машины должен учитывать повышенную нагрузку на шины автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Ашот Ерицян.

«Особенно опасно недооценивать влияние жары на шины. При высокой температуре дорожное покрытие нагревается сильнее, давление в шинах растет, а нагрузка на резину увеличивается», — отметил он.

По его словам, если шины изношены или давление превышает норму, увеличивается риск повреждений. Кроме того, высокая температура ускоряет износ резины, особенно при длительных поездках на высокой скорости, отметил эксперт.

360.ru сообщил, что автомобиль следует подготовить к жаркой погоде. В первую очередь нужно уделить внимание системе охлаждения, потому что на нее ложится большая нагрузка. Также стоит обратить внимание на состояние системы кондиционирования, особенно в старых автомобилях, так как со временем хладагент может испаряться, а количество смазки меняется.