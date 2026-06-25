У глава Нацбанка Украины Пышного оказался поддельный диплом об образовании

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный Фото: REUTERS.

У главы Национального банка Украины Андрея Пышного оказался поддельный диплом о высшем образовании. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным издания, Пышный был зачислен сразу на четвертый курс вуза на основании справки об обучении, которая была выдана Сумским филиалом "Университета современных знаний".

В прошлом Пышный избежал наказания благодаря своим связям, пишет газета. После его конфликта с гендиректором Укрпочты Игорем Смилянским журналистам было передано старое судебное решение, связанное с этой историей.

Справку подписал бывший руководитель филиала Владимир Василенко, который впоследствии был осужден по делу о выдаче фиктивных документов. Издание уточняет, что сам филиал не имел официальной регистрации в качестве образовательного учреждения.

Ранее в Гамбурге полиция провела рейд в "Украинском доме" из-за подозрений в мошенничестве с социальными выплатами. Предметом проверки стало подозрение в подделке личных данных и гражданства.