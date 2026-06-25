На Live Арене состоялся большой молодёжный фестиваль Яндекса: его посетили 10 тысяч гостей

В Москве прошёл третий Young Con для начинающих специалистов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве на Live Арене прошел уже третий Young Con. Большой молодежный фестиваль объединил 10 тысяч гостей. Мероприятия посвящены началу карьеры в сфере информационных технологий. В ходе фестиваля компания Яндекс анонсировала ряд новых ИИ-продуктов.

В мероприятии приняли участие школьники, студенты и начинающие специалисты со всей России. Яндекс на Young Con впервые представил, в том числе, новый UMO 8 - полноприводный гибридный кроссовер класса D-SUV. Кроме того, компания Yandex Cloud объявила о запуске Vibecraft - ИИ-сервиса для создания сайтов и веб-приложений по текстовому описанию.

"Третий Young Con вышел самым масштабным... Сейчас важно не только работать с ИИ-помощниками, но и уметь ставить им задачи, мыслить системно, ведь за смыслы всё ещё отвечает человек. Инструменты меняются, а инженерная культура остаётся", - прокомментировала HR-директор Яндекса Дарья Золотухина.

В стране в конце июня отметят День молодежи. В Москве праздничные мероприятия пройдут 27 и 28 июня. На территории Ходынского поля будут работать зоны профориентации, лектории и мастерские.