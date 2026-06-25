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НовостиВ мире25 июня 2026 23:18

В США осудили Запад за активную поддержку украинского конфликта: слова главы ЕК указывают на нежелание мира

Аналитик Дэвис заявил, что Европа не хочет завершения конфликта на Украине
Алина КОЧНЕВА
Дэниел Дэвис заявил, что Европа не хочет завершения конфликта на Украине

Дэниел Дэвис заявил, что Европа не хочет завершения конфликта на Украине

Фото: REUTERS.

Европейские политики перестали обсуждать завершение украинского конфликта. Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен указывают на нежелание мира в регионе. На это обратил внимание отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube.

Аналитик признал, что европейцы активно поддерживают конфликт на Украине. Он напомнил, что Урсула фон дер Ляйен 25 июня публично сообщила о помощи ЕС Киеву в производстве БПЛА для противостояния России.

"Никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", - отреагировал Дэниел Дэвис.

Европейцы уже выделяют средства на подготовку Киева к тяжелой зиме. Такой шаг предприняли власти Швеции. Правительство выделило пакет поддержки Украине на сумму свыше 154 миллионов долларов.