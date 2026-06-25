Дэниел Дэвис заявил, что Европа не хочет завершения конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Европейские политики перестали обсуждать завершение украинского конфликта. Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен указывают на нежелание мира в регионе. На это обратил внимание отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube.

Аналитик признал, что европейцы активно поддерживают конфликт на Украине. Он напомнил, что Урсула фон дер Ляйен 25 июня публично сообщила о помощи ЕС Киеву в производстве БПЛА для противостояния России.

"Никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", - отреагировал Дэниел Дэвис.

Европейцы уже выделяют средства на подготовку Киева к тяжелой зиме. Такой шаг предприняли власти Швеции. Правительство выделило пакет поддержки Украине на сумму свыше 154 миллионов долларов.