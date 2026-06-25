Риттер: Украина проигрывает на поле боя и не может изменить ситуацию Фото: REUTERS.

Украинские войска терпят поражение на поле боя, тогда как российская армия продолжает наступление. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Украинцы терпят сокрушительное поражение на поле боя. <…> Русские продвигаются вперед, и уверены, что освободят Донбасс. У нас нет причин в них сомневаться", - сказал военный аналитик на YouTube-канале.

Риттер добавил, что Украина не способна изменить ситуацию на передовой или оказать существенное влияние на Россию. По его словам, попытки западных стран, поддерживающих Киев, изменить ход конфликта за счет усиления давления на Москву не приносят желаемого результата.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российские войска ежедневно закрепляют контроль над своими историческими территориями в зоне СВО. Он уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.