В Белоруссии оценили последствия расширения конфликта: Киеву невыгодно

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Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине прежде всего не отвечает интересам Киева. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности палаты представителей Нацсобрания Геннадий Лепешко.
"Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне", - сказал он в интервью РИА Новости.
Лепешко уточнил, что в случае вовлечения Белоруссии в конфликт Украине пришлось бы растянуть линию передовой более чем на тысячу километров - по всей протяженности общей границы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко после угроз Владимира Зеленского в адрес республики предупредил Украину о последствиях эскалации. По его словам, качество конфликта мгновенно изменится. Он призвал Киев сосредоточиться на переговорах и поиске договоренностей.