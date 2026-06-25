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НовостиВ мире25 июня 2026 23:49

Трамп раскрыл, на что уйдут активы Ирана: США потратят средства на себя

Трамп: США будут закупать пшеницу, сою и кукурузу на активы Ирана
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент Дональд Трамп заявил, что часть разблокированных иранских активов будет направлена на закупку сельскохозяйственной продукции - в частности, пшеницы, сои и кукурузы у фермеров США.

Глава Белого дома отметил, что США продолжают открывать новые рынки для своих аграриев, и в ближайшее время к ним может присоединиться Иран.

"Мы собираемся взять часть их средств и мы потратим их, мы будем покупать пшеницу, соевые бобы и кукурузу. Этот процесс начнется очень скоро", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США разморозят иранские активы лишь при условии, если они не пойдут на финансирование терактов. По его словам, Вашингтон не станет размораживать средства, пока Тегеран не выполнит обязательства в рамках договоренностей.