Иноагента Макаревича подозревают в махинациях с деньгами: стало известно, сколько хранит музыкант

Минюст заподозрил Макаревича* в афере с деньгами из-за всего 100 тысяч на счетах Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Признанный в РФ иноагентом музыкант Андрей Макаревич* может проводить аферы с денежными средствами. На его счетах хранится не более 100 тысяч рублей. Это указывает на махинации с доходами. Такие подозрения выдвинул замминистра юстиции России Олег Свириденко. Он порассуждал о возможной нелегальной схеме на полях Петербургского международного юридического форума.

Олег Свириденко предположил, что Андрей Макаревич* получает доходы через сторонних лиц. Он пояснил, что такой маленькой суммы не может быть на спецсчетах музыканта. Замминистра юстиции считает, что певец переоформил доходы.

"На спецсчетах вот, допустим, у того же Макаревича*, я могу ошибиться, но там не более 100 тысяч… Что-то же он где-то зарабатывает, а у него всего лишь там 100 тысяч за все время", - сказал Олег Свириденко.

Специальные счета, согласно новому закону, должны быть у каждого иностранного агента. На них перечисляются доходы от использования результатов интеллектуальной и творческой деятельности. Кроме того, на счетах хранятся средства от аренды недвижимости, дивиденды и проценты по вкладам.

Олег Свириденко предложил ввести нотариальное заверение сделок иностранных агентов для контроля их финансовых потоков. По его словам, простой формой дарения или брачным договором иноагенты передают все свои права фиктивно. Поэтому они могут избежать пополнения специального счета. В связи с этим Минюст предлагает определить ценовую определенную форму сделки.

Тем временем в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова* возбудили административное дело за нарушение правил деятельности иноагента. Московским судом зарегистрирован протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

В столице также признали экс-лидера группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина* виновным в нарушении законодательства об иноагентах. Музыканту назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Поводом для привлечения к административной ответственности стало несвоевременное представление сведений, предусмотренных законом об иностранных агентах.

*признаны иноагентами в России