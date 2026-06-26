Роскачество дало советы по выбору абрикосов

Роскачество предупредило об опасности абрикосов с поврежденной кожурой Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Абрикосы с поврежденной кожурой могут быть опасны для здоровья. Как сообщили в Роскачестве, через трещины и проколы в мякоть проникают микробы, бактерии и споры плесени, что делает фрукт непригодным для употребления, пишет РИА Новости.

Эксперты также советуют отказаться от покупки абрикосов со сморщенной кожицей — это признак длительного хранения и потери влаги. Слишком мягкие плоды перезрели, а слишком твердые — незрелы. Не стоит брать фрукты с помятыми боками, темными или зелеными пятнами: потемнение говорит о начале порчи, зеленоватые вкрапления — о том, что плод сорван рано и уже не дозреет.

При выборе важно учитывать сорт: мякоть может быть желтой или светло-желтой.

Как писал KP.RU, ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в 2026 году организация проведет проверку лапши быстрого приготовления и других популярных у россиян продуктов. Также в текущем году ведомство планирует исследовать безглютеновую продукцию.