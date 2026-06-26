Володин поздравил выпускников с началом нового жизненного этапа

Володин пожелал выпускникам школ найти призвание и достичь своих целей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожелал выпускникам школ найти свое призвание и достичь целей. С соответствующим заявлением он выступил в личном канале в «Максе».

Володин обратился к выпускникам после окончания экзаменов. По его словам, теперь перед ними открывается новый жизненный этап.

«Желаю каждому из вас найти свое призвание, достичь поставленных целей, а они у вас обязательно должны быть. Используйте полученные в школе знания, идите вперед к своим мечтам, с праздником, в добрый путь!» — написал председатель Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев предупредил выпускников и их родителей о мошенниках, которые предлагают за деньги повысить баллы ЕГЭ или гарантировать поступление в вуз. По его словам, результаты экзаменов нельзя купить или изменить через «специалистов». Аферисты после получения денег исчезают, а также используют поддельные сайты и фишинговые письма.