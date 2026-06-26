Психолог Гусева: из-за культуры доступности человек не расслабляется в отпуске Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Психолог Анна Гусева рассказала, почему даже в отпуске многим не удается отдохнуть. Причина в постоянной доступности, это держит человека в круглосуточном напряжении.

В итоге, первую неделю человек отдыхает физически, вторую- интеллектуально, но при звуке уведомлений думает о дедлайнах, и только к третьей неделе отпуска приходит настоящее расслабление.

Невозможность расслабиться эксперт связывает с культурой постоянной доступности. Современный мир требует от нас 24/7 присутствия через мессенджеры, почту, звонки. Получается, что физически человек в отпуске, а психологически – на работе. Так как нужно отвечать на сообщения, что-то объяснять коллегам.

В итоге возникает хронический стресс, мозг привыкает к этому состоянию.

- И когда вы пытаетесь расслабиться, мозг не понимает, что делать. Он продолжает искать угрозы, напрягаться, - говорит психолог RuNews24.

Чтобы выключить рабочий режим, нужно соблюдать девять правил:

- Научиться отдыхать – это навык, который нужно развивать не в отпуске, а в обычной жизни: с границ, делегирования, баланса, принятия, что мир не рухнет без вас, - заключила эксперт.