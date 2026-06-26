«Должна стать нормальной страной»: в Польше призвали заблокировать переговоры о членстве Украины в ЕС

Ярослав Качиньский пригрозил заблокировать переговоры о членстве Украины в ЕС. Фото: Ilya Galakhov/GLOBAL LOOK PRESS

Украина должна признать ответственность за волынскую резню и стать нормальной европейской страной, чтобы стать членом Европейского союза. В противном случае Варшава заблокирует переговоры об украинской евроинтеграции. Об этом заявил лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Украина должна понимать: если она хочет войти в состав Европейского союза, то должна быть нормальной европейской страной и не может восхвалять организаторов геноцида, отличавшегося исключительной жестокостью», - заявил украинский политик.

Ранее KP.RU составил хронологию конфликта Украины и Польши.

Теперь поляков призвали готовиться к войне с Украиной. При этом в Варшаве связали единственный путь спасения с Россией.

Между тем, «укропатриоты» запустили флешмоб. Они скупают польские продукты, чтобы их «выбросить». Так конфликт с Польшей дошел на Украине до самых низов, до холодильников.