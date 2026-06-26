Автоэксперт рассказал, как безопасно снизить расход бензина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самыми надежными способами экономии топлива являются своевременное техобслуживание автомобиля и разумный стиль вождения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автоэксперт Ашот Ерицян.

Специалист уточнил, что на расход топлива влияют давление в шинах, состояние воздушного фильтра, исправность мотора и вес груза. Дополнительный эффект дают плавное движение и отказ от холостого хода. Эти бесплатные меры гарантируют реальную экономию без риска для машины.

Ерицян также призвал скептически относиться к популярным топливным присадкам, обещающим чудо-эффект. Большинство из них, по словам специалиста, не имеют независимых тестов. Даже если октан-корректоры повышают октановое число, полученная смесь не заменит качественный заводской бензин. Эксперт предупредил, что использование сомнительной химии грозит поломкой топливной системы и двигателя, поэтому перед покупкой важно тщательно взвесить все риски.

Автоэксперт Сергей Пономарев рассказал, что хранение бензина в гараже сокращает его срок годности. В тени он сохраняет свойства до 6 месяцев. Старый бензин хуже заводится и вызывает детонацию, особенно в турбированных двигателях, передает aif.ru.