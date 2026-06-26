Адвокат предупредил о риске уголовных дел из-за операций с криптовалютой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Регулярная покупка и продажа криптовалюты ради заработка на разнице курсов может обернуться уголовным делом о незаконном предпринимательстве. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил адвокат Роман Вихлянов.

Разовые сделки для личных нужд безопасны, однако систематические переводы от незнакомцев банк расценит как работу нелегального обменника. Счет заблокируют, а данные передадут правоохранителям. По ст. 171 УК РФ максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы, при этом следствие может посчитать «доходом» не чистую прибыль, а весь оборот по карте.

Ситуация ужесточится, поскольку с 1 июля 2026 года для криптодеятельности вводятся лицензии, а с июля 2027 года планируется запуск уголовной статьи за незаконное обращение цифровой валюты. Чтобы избежать рисков, юрист советует сохранять документы, подтверждающие легальность и экономический смысл операций.

Эксперт Галактион Кучава рассказал, что признаками дроппера являются регулярные переводы от одних и тех же лиц, операции, нехарактерные для клиента, и вопросы о максимальной сумме для снятия наличных, не соответствующие заявленному доходу. Любой подозрительный перевод может вызвать временную блокировку счета, особенно если он из другого региона или на необычные суммы, передает 360.ru.