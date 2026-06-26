Артем Соколов: опыт саморегулирования маркетплейсов может стать основой для ЕАЭС

Фото: Сергей КОНЬКОВ

Российский опыт саморегулирования маркетплейсов может быть полезен при формировании единых подходов к регулированию платформенной экономики на пространстве Евразийского экономического союза. К такому выводу пришли участники сессии «Платформенный бизнес в России и на пространстве ЕАЭС: роль права», прошедшей в рамках Петербургского международного юридического форума 2026.

Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович заявил, что для цифровых рынков ЕАЭС необходимы единые правила и механизмы регулирования.

«Мы хотя бы, как минимум, должны идти по пути гармонизации наших подходов по созданию правового регулирования в ЕАЭС», — подчеркнул Ермолович.

По его словам, сегодня страны союза используют разные модели регулирования платформенной экономики, что может привести к разнонаправленному развитию рынка. В этой связи ЕЭК предлагает создать единые требования к анализу цифровых рынков и общую методологию регулирования платформ.

О том что специальные нормы для цифровых платформ лучше общих правил заявил статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский, комментируя нововведения пятого антимонопольного пакета, которые посвящены маркетплейсам и сетевым эффектам, которые они создают.

Фото: Сергей КОНЬКОВ

По его словам, платформенный бизнес уже стал новой инфраструктурой экономики, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства.

Он отметил, что общие нормы регулирования важны, однако специальные инструменты работают эффективнее, и сейчас ведомство активно использует так называемый «пятый антимонопольный пакет» в регулировании цифровых рынков.

Продолжая тему, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал о том, как российский рынок электронной коммерции выстраивал механизмы саморегулирования еще до появления специального законодательства.

По словам Соколова, российский рынок электронной коммерции сегодня формируют преимущественно отечественные платформы, которые активно развивают собственные цифровые экосистемы и логистическую инфраструктуру.

«В процессе формирования регулирования цифровых платформ в России ключевой задачей регулятора являлся поиск баланса между принципом свободы договора и обеспечения надежной защиты граждан, а также поддержания конкурентной среды как на рынке цифровых платформ, так и на смежных рынках», — заявил он.

Артем Соколов напомнил, что участники рынка совместно выработали ряд стандартов, которые сделали отношения между маркетплейсами, продавцами и пунктами выдачи заказов более прозрачными и предсказуемыми. В частности, были введены правила уведомления об изменениях оферт, обеспечена открытость комиссий и создан механизм взаимодействия по вопросам контрафактной продукции. По его словам, стандарты саморегулирования настолько прочно закрепились в предпринимательской деятельности, что фактически стали общепринятой практикой делового оборота, а сегодня на них активно ссылаются суды при рассмотрении спорных вопросов и принятии решений.

Он отметил, что накопленный в России опыт может быть востребован и на международном уровне.

Соколов подчеркнул важность сохранения и развития механизмов саморегулирования на рынке цифровых платформ. По его словам, такие инструменты позволяют быстрее реагировать на возникающие проблемы и во многих случаях эффективнее снимают регуляторные «боли», чем исключительно государственное регулирование. Этот подход, отметил он, может быть востребован и в рамках Евразийского экономического союза.

«Совершенствование антимонопольного регулирования в сфере платформенного предпринимательства должно быть направлено не только на анализ товарных рынков и выявление доминирующих игроков, но и на создание устойчивой и безопасной среды для ведения бизнеса», — подчеркнул президент АКИТ.

По словам Соколова, дальнейшее развитие платформенной экономики требует сочетания эффективного государственного регулирования и механизмов саморегулирования, которые уже доказали свою востребованность и эффективность на практике.