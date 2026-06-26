Стало известно, сколько россиян прокрастинируют на рабочем месте

«Газета.Ru»: 14% россиян признались, что прокрастинируют на работе Фото: Shutterstock.

Почти 14% россиян признались, что часто или постоянно прокрастинируют на рабочем месте, то есть откладывают важные дела, заменяя их менее значимыми или приятными задачами. В отличие от лени, такая особенность вызывает чувство вины и стресс. При этом каждый пятый (18,7%) заявляет, что никогда не сталкивался с этим состоянием. Таковы результаты опроса, проведенного среди 1,3 тысяч респондентов, передает «Газета.Ru». Большинство же граждан (67,3%) откладывают дела лишь изредка.

Вопреки стереотипам, главным врагом продуктивности стали не соцсети или хорошая погода, а выгорание. Основной причиной задержек 55% опрошенных назвали накопившуюся усталость, 32,5% — стресс, а 20,8% — рутину. Интерес к интернету и предвкушение отпуска мешают работать лишь около 12% россиян.

Чтобы вернуть рабочий настрой, 30% сотрудников переключаются между задачами, 28,3% начинают день с приятных дел, а 16,7% четко планируют тайм-менеджмент. Примечательно, что 19,7% опрошенных никак не борются с прокрастинацией, считая ее естественной реакцией организма.

Не стоит забывать о прокрастинации сна. Психолог Кристина Морозова связала откладывание сна с выбросом дофамина от гаджетов, нехваткой времени для себя, стрессом и тревожностью. Эксперт Олеся Солодкова отметила также физический дискомфорт из-за неудобной подушки или матраса также мешает уснуть, передает Life.ru.