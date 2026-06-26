Как понять, что текст написан нейросетью: названы простые способы

ИИ-эксперт Базаркулова: у текста искусственного интеллекта нет характера Фото: Shutterstock.

Эксперт по практическому применению ИИ в бизнесе Марианна Базаркулова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что «авторство» искусственного интеллекта можно вычислить по трем ключевым маркерам.

Первым признаком специалист назвал предсказуемые речевые паттерны и штампы вроде «в современном мире» или «важно отметить». Это самый просто способ, однако такие заявления часто встречаются и у настоящих авторов. Второй способ вычислить "машину" — обратить внимание на безликость контента. «Гладкий», но пустой текст лишен позиции, характера и ощущения, что за ним стоит человек с реальным опытом. Третий признак ИИ — отсутствие инсайтов. Нейросетевой контент логичен, но поверхностен и предлагает лишь очевидные выводы.

Специалист уточнил, что такие признаки — скорее маркеры слабой работы человека с инструментом.

Руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков заявил, что развитие ИИ изменит карьеру дизайнеров с техническими навыками. По его мнению, такие профессии могут исчезнуть, поскольку нейросети позволяют создавать экономически невыгодные ранее проекты быстро и качественно, усиливая конкуренцию, передает «Царьград».