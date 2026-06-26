Врач рассказал о скрытых опасностях авиаперелётов Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиаперелеты могут обострить некоторые заболевания из-за перепадов давления, нехватки кислорода и гиподинамии. Об этом в беседе с RT рассказал терапевт Шота Каландия.

Главным противопоказанием для авиаперелетов эксперт назвал острые сердечно-сосудистые патологии. Например, после инфаркта или инсульта летать нельзя 4–6 недель. Также в зоне риска пациенты с ХОБЛ, тяжелой астмой и склонностью к тромбозам, так как долгое сидение замедляет кровоток.

Временно отказаться от рейсов стоит после операций, при инфекциях и обострении ЛОР-заболеваний (синусит, отит), которые грозят сильной болью в ушах. Осложненная беременность также является одним из поводов отказаться от перелета.

Для безопасности в полете врач рекомендовал разминаться раз в час, носить компрессионный трикотаж и брать важные лекарства в ручную кладь.