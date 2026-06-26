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НовостиВ мире26 июня 2026 7:32

«Суровое предупреждение»: заявление Пескова о ядерном оружии сильно напугало Запад

DE: слова Пескова о ядерном сдерживании являются предупреждением миру
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании вызвало тревогу на Западе. Как пишет британская Daily Express, Москва выступила с «суровым предупреждением» миру на фоне опасений глобальной войны.

«Москва выступила с суровым предупреждением миру о ядерном оружии на фоне опасений глобальной войны», — пишут авторы публикации.

Выступая на форуме «Примаковские чтения», Песков подчеркнул, что сегодня только ядерное оружие является главным сдерживающим фактором, предотвращающим от сползания планеты в масштабный военный конфликт. По его словам, система международной безопасности подверглась серьезной эрозии.

Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо воспитать в себе качество — ни в чем не верить западным элитам. Он отметил, что Запад скрежещет зубами от осознания невозможности расколоть Россию.