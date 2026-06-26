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НовостиЗвезды26 июня 2026 7:34

Shot: Шурыгина перед задержанием вербовала девушек для работы в порностудиях

Шурыгина активно искала девушек среди подруг для съемок видео для взрослых
Вениамин ЗАХАРОВ
Фото: социальная сеть и кадр из видео Первого канала

Фото: социальная сеть и кадр из видео Первого канала

Блогер Диана Шурыгина перед задержанием вербовала девушек из России, вовлекая в работу в порноиндустрии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, в начале мая Шурыгина прилетела с Бали в Москву для съемок и продюсирования фильмов для взрослых. Она начала активно искать новых девушек среди знакомых. Узнав об уголовном деле, она пыталась сбежать на Бали, но была задержана.

Ранее сообщалось, что Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест Шурыгину. 27-летней блогерше может грозить до 6 лет колонии.

На данный момент следствие изучает её электронные устройства, переписки и устанавливает источники доходов и круг лиц, которые могли участвовать в создании контента для взрослых.

Подруга Шурыгина Диана Бичарова рассказала KP.RU, что Диана планировала задержаться в Москве после последнего приезда и не подозревала о возбуждении уголовного дела.