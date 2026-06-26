ФНС: наблюдается «двузначная» доля дробления и снижение числа пробитых чеков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Доля компаний, прибегших к дроблению на фоне роста налоговой нагрузки, исчисляется двузначными числами. Вместе с тем наблюдается снижение числа пробитых чеков в расчете на налогоплательщика. Об этом в ходе заседания попечительского совета «Опоры России» рассказал начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Роман Хорошев.

По его словам, сложившуюся ситуацию в ведомстве начали изучать «под микроскопом».

«И увидели такие тенденции, что регистрация происходит на родственников, на сотрудников, на иных лиц, которые пользуются одним IP-адресом, одной электронной почтой», — отметил Хорошев.

Так выяснилось, что доля российского бизнеса, который дробит бизнес, достигло двузначных цифр.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что в 2025 году налоговые поступления в бюджет страны превысили 49 трлн рублей.

С 1 ноября 2025 года в России вступили в силу изменения в налоговое законодательство, которые разрешают Федеральной налоговой службе взыскивать задолженности с физических лиц без обращения в суд.