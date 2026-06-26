Режиссёр Даниэль Йегер рассказал о землетрясении в Венесуэле

Режиссёр Йегер сообщил, что рядом с его домом в Венесуэле рухнула многоэтажка Фото: REUTERS.

Венесуэльский режиссёр Даниэль Йегер в беседе с RT поделился пережитым во время мощнейшего землетрясения в Каракасе. По его словам, два подземных толчка подряд стали сильнейшими в стране за последние 126 лет. Прямо рядом с домом кинематографиста рухнула многоэтажка.

«Мы только что пережили очень большую национальную трагедию... Этот дом находится рядом со мной, где я живу. Это был момент коллективной паники. Было очень тревожно», — рассказал режиссёр.

Масштаб бедствия только предстоит оценить, но цифры уже пугают. По словам Йегера, около 30 тысяч человек на данный момент числятся пропавшими без вести, и точное число жертв пока неизвестно. «Мы все очень потрясены», — добавил он.

Сейчас на месте завалов круглосуточно работают экстренные службы. Спасатели отчаянно пытаются найти под обломками тех, кто ещё жив. Нация сплотилась в ожидании новостей из зоны бедствия.

Как передает Life.ru, администрация США выделит 150 млн долларов Венесуэле для ликвидации последствий землетрясения. В связи с этим Минфин США до 23 октября отменил финансовые ограничения. Помимо финансовой поддержки, США окажут помощь в поисково-спасательных операциях, организуют воздушные перевозки и координируют действия спасателей.