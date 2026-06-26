Историк Чудинов оценил значение возможных останков д’Артаньяна для науки Фото: Shutterstock.

Обнаружение в Нидерландах возможного места захоронения Шарля д’Артаньяна вряд ли изменит историческую науку. Такое мнение в беседе с RT высказал главный научный сотрудник ИВИ РАН Александр Чудинов.

Напомним, реальный прототип героя романов Дюма, офицер Шарль Ожье де Батс де Кастельмор, сделал блестящую карьеру при Людовике XIV и погиб при осаде Маастрихта. В 2026 году СМИ сообщили об обнаружении его предполагаемой могилы.

«История с останками якобы д’Артаньяна — не более чем информационный повод для очередной сенсации», — сказал Чудинов, отметив, что подлинность костей еще требует экспертизы, а само открытие не будет иметь значения для науки.

Историк также обратил внимание на то, что реальный мушкетер сильно отличался от книжного. По его словам, Шарль Ожье де Батс «честно служил короне и, в отличие от литературного героя, не пускался в сомнительные с точки зрения государственных интересов авантюры», а также «успешно выполнял самые трудные задания кардинала Мазарини».

При этом, как передает «Царьград», в Нидерландах археолог Вим Дейкман, обнаруживший останки, предположительно принадлежащие д’Артаньяну, обвинен в незаконных раскопках. Его действия вызвали споры из-за отсутствия разрешения и небрежной методики. Администрация города заявила, что Дейкман мог уничтожить важные артефакты.