ЕК предложила не включать украинцев призывного возраста в программу защиты ЕС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европейская комиссия официально предложила продлить до марта 2028 года программу временной защиты для украинцев в ЕС, покинувших страну в период конфликта, исключив из нее мужчин призывного возраста, сообщает 26 июня Telegram-канал «Политика Страны». Речь идет именно о новоприбывших, а не о тех, кто уже получил защиту.

"Мы предлагаем исключить из статуса временной защиты украинцев, которым не разрешено покинуть Украину", - заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции в Брюсселе.

Одновременно еврокомиссар сообщил о запуске программы добровольного возвращения украинских беженцев.

Ранее Совет Евросоюза утвердил план постепенного завершения программы приема украинских беженцев, при этом конкретные сроки не установлены и будут зависеть от ситуации на месте.