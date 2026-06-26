Правда ли, что для въезда во Вьетнам нужна электронная карта туриста: разъяснение дали в посольстве РФ

Посольство РФ: Электронная регистрация въезда во Вьетнам работает тестово Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Российские туристы, планирующие поездки во Вьетнам, могут не опасаться новых электронных формальностей на границе. Как сообщило посольство России в Ханое, система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров (Pre-Arrival Information), о введении которой ранее предупреждали вьетнамские власти, пока функционирует в тестовом режиме.

В дипмиссии подчеркнули, что заполнение онлайн-формы и получение QR-кода на данный момент не являются обязательным условием для прохождения паспортного контроля в аэропортах страны. Вместе с тем в посольстве предупредили, что в перспективе передача данных через эту систему станет обязательной.

Нововведение в первую очередь коснется крупнейших международных воздушных гаваней Вьетнама – в Ханое, Хошимине, Камрани и на острове Фукуок. Прибывающим пассажирам рекомендуют быть готовыми по требованию миграционных служб заполнить соответствующую электронную декларацию прямо на месте.

Ранее KP.RU писал о любимых направлениях россиян для зарубежного отдыха с детьми, среди которых Турция – для поклонников системы «все включено» с аквапарками и анимацией, Вьетнам – для сочетания пляжа с экскурсиями, Мальдивы – для уединенного релакса, а Египет – для спокойного моря, гарантированного солнца и безопасных пляжей с пологим входом.